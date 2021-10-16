В Мегино-Кангалассе произошло опрокидывание, пострадал водитель

15 октября около 4 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение от диспетчера службы скорой помощи о том, что на автодороге «Колыма» произошло ДТП, в котором есть пострадавшие.

Сотрудниками ГИБДД, выехавшими на место происшествия, предварительно установлено, что водитель 1995 г.р., управляя автомашиной Honda Airwaveс, не справился с рулевым управлением, съехал с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП молодой человек получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ. Водитель имеет стаж вождения 4 года, за последние 12 месяцев он 13 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

На участке, где произошло ДТП, ведутся дорожные работы, покрытие проезжей части грунтовое. На автодороге установлены все необходимы дорожные знаки согласно схеме организации движения и ГОСТу: 1.25 (дорожные работы), 3.20 (обгон запрещен), 3.24 (ограничение максимальной скорости 50 км/ч), 6.17 (схема объезда), 3.24 (ограничение максимальной скорости 30 км/ч), 3.1 (въезд запрещен), 8.22.2 (препятствие).

Проводится проверка, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.

Госавтоинспекция напоминает: в местах дорожных работ устанавливаются временные дорожные знаки, в том числе ограничивающие скорость, информирующие таблички и щиты, предусматриваются пути объездов. Именно этим должны руководствоваться водители при проезде ремонтируемых и реконструируемых участков автодорог. При выборе скорости следует не только учитывать требования знаков, но и оценивать погодные и дорожные условия, тип шин, установленных на колесах транспортного средства, их соответствие сезону.

При вынужденной остановке на автодороге вне населенных пунктов водителю, в соответствии с ПДД, необходимо экипироваться в жилет со световозвращающими полосками, выставить знак аварийной остановки.