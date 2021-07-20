В Мегино-Кангалассе автоледи сбила женщину на проселочной дороге

19 июля около 7 часов утра в поселке Нижний Бестях в местности Хотун Мааччыйа 38-летняя женщина – водитель, управляя автомобилем «Лексус НХ 200», следуя по проселочной дороге совершила наезд на пешехода – женщину 35 лет.

В результате происшествия женщина-пешеход доставлена и госпитализирована в больницу с. Майя с закрытым переломом обеих сонных и седалищной костей.

В ходе проверки установлено, что водитель – женщина с 9-летним стажем вождения имеет водительское удостоверение по категории «В». К административной ответственности за текущий год привлекалась 5 раз по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ – за превышение установленной скорости движения. В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автомашины автоледи была одна, не пристегнутая ремнем безопасности и была в трезвом состоянии.

Со слов свидетелей происшествия следует, что женщина–пешеход внезапно выбежала из лесного массива на дорогу с левой стороны.

На водителя – женщину составлены административные материалы по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей и по статье 12.6 КоАП РФ за нарушение правил применения ремней безопасности, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей выбирать оптимальную скорость движения, не допускать опасных маневров, обгонов и перестроений и соблюдать интервал. Невнимательность и спешка за рулем автомобилей может привести к трагическим последствиям! Помните, что от действий водителя могут пострадать люди!

Пешеходов просим быть предельно осторожными на улицах и на дорогах. Рекомендуем в темное время и в условиях недостаточной видимости использовать одежду со световозвращающими элементами, особенно у детей в обязательном порядке должна быть одежда со светоотражающими элементами. Переходя проезжую часть, убедитесь в том, что приближающийся автомобиль имеет возможность остановиться, чтобы пропустить вас!

Сильная задымленность и дорожная пыль может помешать видимости на дорогах, особенно на федеральных и региональных дорогах! Будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах! Пристегивайтесь ремнями безопасности!