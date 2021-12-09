В Медцентре ЖДЯ открыли кабинет компьютерной томографии

Железные дороги Якутии – это не только грузовые и пассажирские перевозки. Много лет в Алдане работает клинико-диагностический центр компании, услугами которого пользуются не только сотрудники АО «АК «ЖДЯ», но и все жители Алданского района.

Медицинский центр оказывает услуги широкого медицинского профиля, к которым добавился метод исследования компьютерной томографии. Сегодня был открыт кабинет компьютерной томографии на базе медицинского центра «ЖДЯ».

Компьютерная томография является одним из лучших не инвазивных (осуществляемых без повреждения тканей) диагностических методов.

Важными преимуществами КТ являются возможность получения объемных изображений внутренних органов — от костей, до сосудов — быстрота проведения. Немаловажным фактом являются комфорт, так как при проведении обследования пациент не испытывает неприятных ощущений.

Аппарат компьютерной томографии доступен не только сотрудникам компании, но и жителям района по направлению клинико-диагностической службы «ЖДЯ». Диагностику проводят специалисты высокой квалификации, которые рекомендуют подобное исследование всех органов и систем любому взрослому человеку, но по показаниям врача.