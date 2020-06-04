В медцентре проходят лечение майские именинники

Депутат Государственной Думы РФ от Якутии, член фракции “Единая Россия” Галина Данчикова обсудила по телефону с заведующим временным инфекционным стационаром для больных коронавирусной инфекцией Медцентра г. Якутска Иваном Луцканом важные вопросы, как работают медики, все ли получили стимулирующие выплаты, какие есть проблемы с лекарствами, средствами защиты, достаточно ли койко-мест.

Руководитель проинформировал депутата о том, что все работники инфекционной больницы, включая водителей, были очень впечатлены, получив федеральные, региональные выплаты за май. Медперсонал стационара настроен работать, несмотря на трудности, связанными с вахтовыми сменами, из-за которых неделями не видят детей и близких.

По словам заведующего стационаром, нехватка врачей, медсестер ощущается. Причем не только в этом лечебном учреждении, но и других. Здание стационара позволяет наращивать коечный фонд. С 50 мест, которые были задействованы с начала работы больницы, он увеличился до 180 и резерв еще есть.

Иван Луцкан отметил не без сожаления, что на данном этапе проходят лечение от коронавирусной инфекции те, кто родились в мае, и, видимо, отмечали свой день рождения, пренебрегая санитарными требованиями. Внутрисемейные и корпоративные контакты обернулись госпитализацией на две недели. В этой больнице проходят курс лечения и коллеги, которые заразились от пациентов, сказал Иван Петрович.

Галина Данчикова задавала много вопросов, в частности, о своевременных поставках и закупках лекарств, средств защиты и дезинфекции. Иван Луцкан сказал, что для лечения больных препараты все есть, министр здравоохранения Елена Борисова всегда на связи, поэтому вопросы сразу же решаются. Поначалу закупочные цены на одноразовые респираторы поставщики взвинчивали до 1000 рублей за штуку, но сейчас они составляют 200-300 рублей, и это более приемлемо. С защитными костюмами, масками, халатами, бахилами в данное время проблем нет, но они были.

“Попытки изготавливать спецодежду в республике успехом не увенчались, по качеству и стоимости она оказалась неконкурентоспособной. Дай Бог, что бы это было последнее массовое заражение населения. Однако надо быть готовыми ко всему, поэтому о развертывании мобильного специализированного производства на случай второй волны коронавируса или новых инфекций надо задумываться сегодня. Необходимо расширить ассортимент дезинфицирующих средств, использовать более широко для обработки стен, полов, других поверхностей специальные установки с сухим туманом”, — считает заведующий инфекционным стационаром.

В телефонном разговоре Галина Данчикова поддержала Ивана Луцкана не только в этом, но и другом вопросе. Так, при проектировании учреждений здравоохранения надо сразу же предусматривать возможность перепрофилирования их в инфекционные больницы в случае необходимости.

Депутат сказала, что обсудит это предложение с Председателем Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым, которого якутяне хорошо знают. В прошлом году он проводил в Якутии выездное заседание по вопросам развития здравоохранения и поддержал руководство республики, когда решался вопрос о финансировании из федерального бюджета строительства онкоцентра в городе Якутске.

Иван Луцкан поблагодарил Галину Данчикову за телефонный звонок и заботу о медиках, которым нужно будет восстанавливать здоровье, когда инфекция отступит.

Парламентарий, в свою очередь, отметила, что после принятия федерального закона о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, Госдума рекомендовала Правительству РФ проработать с профильными комитетами вопросы по оказанию дополнительной помощи медикам.

«Речь идет о санаторно-курортном лечении медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен «CОVID-19», — сказала Галина Данчикова.