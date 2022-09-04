В МЧС Якутии прокомментировали прилет вертолета Ми-8 на свадьбу якутских блогеров

Известные блогеры Эрхан и Гуля Аверинская сочетались браком 3 сентября в Якутске. Пользователей удивили слова о вызове вертолета МЧС на свадьбу.

Загородную фотосессию молодоженов с друзьями в местности Ус Хатын неожиданно прервал прилет вертолета. Кадры с белым воздушным судном с оранжево-синей полосой один из гостей сопроводил подписью: «Юра специально попросил МЧС прилететь на вертолете, чтобы поздравить Гулю с Эрханом».

Это возмутило многих пользователей в соцсетях, которые удивились тому, что борт МЧС можно арендовать.

«Мало того, что он летает за счет бюджета, так их мало, люди умирают в селах не имея возможности вызвать санрейс, люди пропадают и их не могут найти, за неимением техники», — возмутились якутяне в соцсетях.

МЧС Якутии: «Это фейк»

Слухи о возможности арендовать вертолет для какого-либо мероприятия категорически опровергла руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Якутии Ксения Рахматулина

– Это фейк. Вертолет никак не мог быть на свадьбе. Вчера он только вернулся из Батагая, где участвовал в поисках потерявшихся людей. В начале ролика видны, спасатели, которых вертолет только высадил на площадке на Ус Хатыне. Видно, что люди просто фотографируются на фоне вертолета. Конечно же, арендовать вертолет МЧС никак нельзя, – сообщила представитель ведомства.

Как признался один из гостей свадьбы, подпись о заказе вертолета МЧС была просто шуткой.