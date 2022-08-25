В МЧС России доложили об эксперименте по ИВО в Якутии

На Международном пожарно-спасательном конгрессе озвучен доклад об эксперименте по искусственному вызыванию осадков для предотвращения природных пожаров в Якутии

На минувшей неделе в рамках деловой программы III Международного пожарно-спасательного конгресса в подмосковной Кубинке прошло обсуждение актуальных вопросов тушения природных пожаров, современных подходов к взаимодействию с добровольческими и волонтерскими организациями России, в ходе конференции был озвучен доклад об эксперименте по искусственному вызыванию осадков в целях снижения количества природных пожаров и последствий засухи в Якутии.

Заместитель начальника главного управления пожарной охраны — начальник управления организации пожаротушения МЧС России Сергей Левицкий отметил, что для защиты лесного фонда страны, при подготовке к пожароопасному периоду федеральными органами власти, органами исполнительной власти и местного самоуправления ежегодно планируется и реализуется комплекс масштабных мероприятий.

«Благодаря принятым мерам, с начала 2022 года на территории Российской Федерации очагов лесных пожаров зафиксировано на 17% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, а площадь, пройденная огнем на 60% меньше чем в 2021 году, – подчеркнул Сергей Левицкий. — Каждый пожар, в частности лесной, находится на особом контроле МЧС России. Опыт прошлых лет ставит перед нами задачи по разработке и внедрению современной, многофункциональной техники для быстрой и эффективной ликвидации пожаров на территориях с лесным массивом».

Для участия в III Международном пожарно-спасательном конгрессе государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) были делегированы начальник ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» Михаил Шестаков и заместитель начальника ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» Александр Быков.

Начальник ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» Михаил Шестаков принял участие в пленарном заседании. Заместитель начальника ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» Александр Быков в ходе конференции доложил об эксперименте по искусственному вызыванию осадков в целях снижения количества природных пожаров и последствий засухи в Якутии. Работы в рамках государственного контракта правительства Республики Саха (Якутия) с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральная аэрологическая обсерватория» (Росгидромет) на выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию на атмосферные осадки на территории Республики Саха (Якутия) в целях снижения класса пожароопасности и увлажнения территорий, осуществлялись с применением самолетов-лабораторий Як-42Д и Ан-30М с базированием в аэропорту города Якутска. Для проведения эксперимента была определена опытная территория – центральная часть Республики Саха (Якутия).

Применение технологии активного воздействия на облака (ИВО), подтвердило свою эффективность на территории Республики Саха (Якутия). В результате выполненных авиационных работ на опытной территории были увеличены атмосферные осадки в местах высокого класса пожароопасности.

Увеличение дождевых осадков позволило существенно снизить вероятность возникновения природных пожаров на опытных территориях, где в основном проводились авиационные работы.

Помимо этого, в результате системного искусственного увлажнения почвы в мае, первой половине июня (в период формирования травостоя) на опытных территориях Якутии были получены высокотравные участки, используемые для сенокошения, а также значительные угодья с высокотравной растительностью, используемые в качестве пастбищ.

Также на конференции участниками были рассмотрены актуальные вопросы системы мониторинга и прогнозирования, внедрения современной техники для борьбы с природными пожарами, в продолжении темы, на одной из площадок прошла панельная дискуссия об особенностях организации работы добровольных пожарных.