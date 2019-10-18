18.10.2019
15:15
123

Происшествия

В МЧС прокомментировали инцидент в Мирном

ВрИО руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) капитан внутренней службы Юлия Шманёва прокомментировала инцидент с пассажирским самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Напомним, по предварительным данным на борту воздушного судна  находилось 66 человек (из них 61 пассажир все взрослые детей нет и 5 членов экипажа). Воздушное судно повреждений не имеет, погибших, пострадавших — нет. Всего задействовано 16 человек и 4 единицы техники.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх