18.10.2019
15:15
123
Происшествия
В МЧС прокомментировали инцидент в Мирном
ВрИО руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) капитан внутренней службы Юлия Шманёва прокомментировала инцидент с пассажирским самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Напомним, по предварительным данным на борту воздушного судна находилось 66 человек (из них 61 пассажир все взрослые детей нет и 5 членов экипажа). Воздушное судно повреждений не имеет, погибших, пострадавших — нет. Всего задействовано 16 человек и 4 единицы техники.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.10.2019
13
18.10.2019
32
18.10.2019
107
18.10.2019
47
18.10.2019
119
18.10.2019
75
18.10.2019
129
18.10.2019
115
18.10.2019
145
18.10.2019
1585
18.10.2019
100
18.10.2019
305
18.10.2019
728
18.10.2019
123
18.10.2019
481
18.10.2019
861
18.10.2019
363
18.10.2019
220
18.10.2019
173
18.10.2019
348
18.10.2019
951
18.10.2019
214
18.10.2019
106
18.10.2019
361
18.10.2019
659
18.10.2019
131
18.10.2019
142
18.10.2019
1188
18.10.2019
272
18.10.2019
655
18.10.2019
647
17.10.2019
307
17.10.2019
2113
17.10.2019
668
17.10.2019
227
17.10.2019
430
17.10.2019
270
17.10.2019
167
17.10.2019
963
17.10.2019
185
17.10.2019
135
17.10.2019
167
17.10.2019
142
17.10.2019
190
17.10.2019
298
17.10.2019
200
17.10.2019
384
17.10.2019
186
17.10.2019
186
17.10.2019
203
17.10.2019
285
17.10.2019
484
17.10.2019
178
17.10.2019
425
17.10.2019
180
17.10.2019
253
17.10.2019
403
17.10.2019
202
17.10.2019
268
ТОП НОВОСТИ
15.10.2019
13223
17.10.2019
10023
15.10.2019
9398
16.10.2019
5915
17.10.2019
5870
12.10.2019
5434
14.10.2019
5313
16.10.2019
5054
17.10.2019
4689
13.10.2019
4287