В МЧС опровергли информацию о разливе нефтепродуктов в Кобяйском улусе

В Главном управлении МЧС России по Якутии заявили, что разлива нефтепродуктов после провала трех грузовиков под лед в Кобяйском улусе не было.

«В Минэкологии не дают информацию о разливе, а указывают на превышение фонового содержания нефтепродуктов. Большегрузы застряли в наледи, разлива нефтепродуктов не было. Превышение возможно в связи со смывом смазки ходовых частей автомобилей», — заявили в МЧС.

Минэкологии Якутии ранее сообщило, что по результатам лабораторного исследования в пробах воды реки Тумара «установлено превышение фонового содержания нефтепродуктов более чем в 21 раз».

Три автомобиля «Урал» провалились под лед на реке Тумара. 18 февраля из реки извлекли одну машину.