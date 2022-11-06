МЧС: три рыбака пропали в Якутии

В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что в районе Вилюйского водохранилища Мирнинского района пропали без вести 3 человека. Установлено, что граждане несанкционированно убыли на моторной лодке на Чернышевское водохранилище с целью рыбалки и в установленное время не вышли на связь с родственниками. Родственники пропавших обнаружили у берега водохранилища перевернутую лодку с намотанной на гребном винте сетью. Отметим, что навигация для маломерных судов на территории Мирнинского района закрыта с 07.10.2022 года. Организованы поисковые мероприятия сотрудниками Центра ГИМС, МВД, Рыбоохраны и родственниками, в составе 10 человек и 3 единиц техники.