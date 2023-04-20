В марте в вагонах ЖДЯ перевезено рекордное количество пассажиров

В марте в вагонах АО «АК «ЖДЯ» перевезено рекордное количество пассажиров

Март текущего года стал самым рекордным в истории пассажирских перевозок АО «АК «ЖДЯ» — в вагонах компании перевезено 34,6 тыс. пассажиров, что на 48,4% больше, чем в марте прошлого года.

Пассажирооборот составил 30,18 млн пасс-км — рост на 52,9% по сранвению с прошлым годом.

Всего за 1 квартал 2023 года в вагонах АО «АК «ЖДЯ» перевезено 90,6 тыс. пассажиров с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 54,1%. Пассажирооборот достиг отметки 79,2 млн. пасс-км, превысив показатели прошлого года на 52,3%

Напомним, со станции Нижний Бестях ежедневно отправляется пассажирский поезд с чередованием через день до Тынды и Благовещенска, с которым следуют вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока, Благовещенска и Иркутска.

С подробным расписанием пассажирского поезда вы можете ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru и с помощью Телеграм-Бота. Билеты на поезд можно приобрести онлайн на сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД пассажирам», популярных онлайн-сервисов по продаже ж.д. билетов, а также во всех билетных кассах на ж.д. вокзалах. В г. Якутске работает билетная касса АО «АК «ЖДЯ» по адресу: пр. Ленина,4/2, 1 этаж.

Для удобства пассажиров поезда организован трансфер по маршруту г. Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях. В переходный период в связи с закрытием ледовой переправы трансфер пассажиров поезда выполняется с Пункта посадки в 203 микрорайоне (ул. Ларионова,16, ЖК «Парус») комбинированно – Судно на воздушной подушке + автобус. Отправление в 14.30. Стоимость трансфера (СВП+автобус) составляет 1800 руб.

Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81, доб.7381