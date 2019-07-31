В маршрутном автобусе упала 79-летняя пассажирка

30 июля около 12 часов дня в ДЧ ГИБДД г. Якутска поступило сообщение о ДТП на пр. Ленина возле дома №3.

Предварительно установлено, что водитель 1969 г.р. управляя автобусом «ПАЗ-32054», следуя по проспекту Ленина возле дома №3 в направлении ул. Хабарова, при заезде на остановку общественного транспорта «Социальная защита», допустил падение пассажира внутри салона транспортного средства. В результате ДТП пассажир – пожилая женщина 1940 г.р получила ушибы, назначено амбулаторное лечение. Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя автобуса факта употребления алкогольных напитков.

ДТП с участием пешехода зарегистрировано в столице около 14 часов дня.

В ходе проверки установлено, что водитель 1988 г.р. управляя автомашиной «Toyota Premio», следуя по ул. Лермонтова возле дома №62 «А» в направлении ул. Короленко, совершил наезд на пешеходов: 1995 г.р., и несовершеннолетнего 2009 г.р., переходивших проезжую часть в неустановленном месте, справа налево по ходу движения ТС.

В результате ДТП пешеход 1995 г.р. получил травму: сотрясение мозга, различные ушибы, назначено амбулаторное лечение.

Так же приехавшая на место ДТП бригада скорой помощи, осмотрев несовершеннолетнего пешехода 2009 г.р. оставила на месте, травм не получил.

Водитель в момент ДТП был трезв. Отметим, что наезд произошел на средней полосе движения. Со слов водителя он не заметил пешеходов из – за того, что обзор с правой стороны закрыл следовавший с ним в попутном направлении автомобиль.

Госавтоинспекция призывает всех водителей, приближаясь к пешеходным переходам, к остановкам общественного транспорта, детским учреждениям, развлекательным комплексам или местам массового скопления людей, не забывать сбавлять скорость. В свою очередь и пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе дороги даже на пешеходном переходе и на разрешающий сигнал светофора. Кроме того, в темное время суток необходимо обезопасить себя и использовать на одежде световозвращающие элементы, благодаря которым водители могут заметить пешехода на расстоянии 150 метров.

Еще одно ДТП с участием юного велосипедиста произошло утром, но родители обратились лишь вечером около 18 часов в ДЧ ГИБДД.

Предварительно было установлено, что 30 июля около 09:00 утра на ул. Чернышевского возле дома № 88/2 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством совершил наезд на его 14-летнего сына, управлявшего велосипедом, после чего в нарушении ПДД покинул место ДТП, участником которого он является.

В результате ДТП подросток отделался незначительными травмами.

Госавтоинспекция еще раз напоминает том, что велосипед – это тоже транспортное средство. А это значит, что правилами дорожного движения оговорено, что минимальный возраст для управления на общественных дорогах велосипедом должен составлять 14 полных лет. В правилах также отмечено, что перевозить детей на велосипеде разрешено: — если ребѐнку меньше 7 лет; — в случае наличия дополнительного специального сиденья, оборудованного надѐжными подножками. Всем родителям, чьи дети не достигли 14-летнего возраста, нужно помнить, что в соответствии с п.п. 24.1. ПДД РФ выезжать на дорогу ребятам строго запрещено.