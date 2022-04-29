В Мариуполь пришла помощь от якутян

Жителям Донецкой народной республики поставили первую гумпомощь от якутян, об этом в ходе передачи «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» сообщила зампредседателя Общественной палаты региона Лена Ефремова.

«Совместно с организацией „Мы вместе“ и „Красным крестом“ был организован пункт сбора помощи пострадавшим от военных действий. И первая помощь уже была доставлена жителям ДНР», — сказала она.

Руководитель Общественной палаты также отметила, что в постоянном представительстве республики в Москве прошел круглый стол, посвященный оказанию помощи пострадавшим в результате военных действий. Общественники участвуют не только в сборе средств, но и проводят акцию по написанию детьми писем солдатам.

Ранее телеканал передавал, что республика собрала более семи тонн гумпомощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Партия состоит из детского питания, бытовой техники, товаров первой необходимости и игрушек для детей. Груз отправили 21 апреля. На днях гумпомощь от якутян доставили в Мариуполь.