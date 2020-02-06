В Мархе загорелся магазин

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

05 февраля 2020 г. в 00.56 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже с автомобилем «Тойота Королла» внутри на ул. Молодежная в п. Кангалассы г. Якутск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через девять минут, гараж горел открытым огнем. В результате пожара гараж поврежден по всей площади, пристрой внутри на площади 5 кв.м., автомобиль по всей площади, общая площадь пожара составила — 45 кв.м. Предположительная причина – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновник и ущерб устанавливается.

05 февраля 2020 г. в 18.15 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном магазине на улице Газовиков в микрорайоне Марха города Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из под кровли был виден дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие котельной на площади 0,5 кв.м. Спасен магазин. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

05 февраля 2020 г. в 21.10 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит надворная постройка на улице Л. Попова в с. Сунтар Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через две минуты, горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 20 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печи. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!