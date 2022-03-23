В Мархе загорелся КАМАЗ — видео

В соцсетях распространяется видео, как горит КАМАЗ. Очевидцы пишут, что это произошло в Мархе, недалеко от магазина «Каспер».

Водитель безуспешно пытается потушить своего железного коня, ему пытаются помочь люди.

Видео — ниже по ссылке

https://www.youtube.com/shorts/RcPQCVzkueg