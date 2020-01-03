В Мархе устранили аварию на теплотрассе

В пригородном мкр. Марха завершились оперативные ремонтные работы на компенсаторе теплотрассы по ул. Заводская. По предварительным данным объект был поврежден при проезде мусоровоза.

Ремонтные бригады приступили к работе по прибытии на место, после получения сигнала об аварии от ЕДДС г. Якутска в 16 часов. На устранение нештатной ситуации потребовалось примерно 2-2,5 часа. Более 20 домов в жилом квартале были временно отключены от отопления на время проведения сварочных работ для устранения повреждения. Ситуация — под контролем заместителя главы города по ЖКХ и энергетике Романа СОРОКИНА.

Аварийными работами на месте руководит директор АО «Теплоэнергия» Михаил ВОРОБЬЕВ, представители департамента ЖКХ Окружной администрации Якутска.