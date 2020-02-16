В Мархе случился пожар в магазине

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

16 февраля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 1 сообщение о возгорании мусора в г.Якутске. В результате пожара сгорел мусор в мусорном баке на общей площади 1 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

16 февраля 2020 г. в 04.58 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в частной бане на улице Р.Зорге в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела баня. В результате пожара огнем повреждена стена и потолочное перекрытие на общей площади 3 кв.м. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Ущерб устанавливается. Спасена баня и рядом стоящий частный дом.

16 февраля 2020 г. в 06.00 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице 26 Партсъезда в мкр.Кангалассы ГО «г.Якутск». К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешним ничего не было видно. Пожар самостоятельно ликвидирован до прибытия. В результате пожара сгорел мусор на лестничной площадке пятого этажа на площади 2 кв.м. Причина неосторожность при курении. Виновное лицо устанавливается.

16 февраля 2020 г. в 06.37 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на улице Бамовская мкр.Солнечный в г.Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был густом дым, открытым огнем горело внутри гаража. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади и автомобиль марки Ниссан Сафари на общей площади 20 кв.м. Спасен рядом стоящий жилой дом. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

16 февраля 2020 г. в 08.21 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в новостроящемся доме на улице Спасская в г.Олекминск Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было возгорание на втором этаже. В результате пожара огнем поврежден пол на втором этаже на площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Спасен новостроящейся дом.

16 февраля 2020 г. в 11.46 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном магазине на улице Мелиоратов в мкр. Марха ГО «г.Якутск». К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля пристроя магазина на площади 2 кв.м. Спасено здание магазина. Эвакуировано 3 человека. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

16 февраля 2020 г. в 13.16 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на улице Кокшарского в с.Ытык-Кюель Таттинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади и автомобиль марки Истана на общей площади 24 кв.м. Спасен рядом стоящий частный дом. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

16 февраля 2020 г. в 19.39 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на улице Алымова в с.Маган ГО «г.Якутск». К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена и потолочное перекрытие на площади 13 кв.м и автомобиль марки Хонда Сид на площади 2 кв.м. Общая площадь пожара 15 кв.м. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается. Спасены гараж и автомобиль.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!