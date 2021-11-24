В Мархе проводится акция «ФЛГ + вакцинация против COVID-19»

25 ноября 2021 года Якутская городская больница № 2 проводит в Мархе акцию «ФЛГ + вакцинация против COVID-19».

«Вы не только можете получить прививку от коронавируса, но и пройти флюорографию. Наша общая цель –создать коллективный иммунитет. Мы прививаем вакциной «Гам-Ковид-ВАК», ревакцинацию можно пройти вакциной «Спутник Лайт» –сообщает главный врач Якутской городской больницы № 2 Саргылана Васильева.

24 ноября 2021 г. флюоромобиль работает в Мархе с 11:00 до 17:00 часов на территории ДК «Чэчир» (адрес: Марха, ул. Заводская, д.8), 25 ноября 2021г. – на территории магазина «Северянка» (адрес: Марха, ул. Советская, д.6/2).

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Подробно с адресами для вакцинации от новой коронавирусной инфекции в городе Якутске на субботу, 24 ноября 2021 года, можно ознакомиться здесь.