23.04.2023
10:33
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Происшествия

В Мархе произошло отключение электроэнергии

Якутскэнерго свет

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ведут восстановление электроснабжения в микрорайоне Марха в Якутске.

23 апреля в 09:35 произошло отключение воздушной линии электропередачи 6 кВ «Малая Марха», запитанной с подстанции «Марха».

Под ограничение попали часть жителей одноименного микрорайона. Энергетики приступили к установлению причины и ее устранению.

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