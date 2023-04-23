23.04.2023
10:33
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Происшествия
В Мархе произошло отключение электроэнергии
Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ведут восстановление электроснабжения в микрорайоне Марха в Якутске.
23 апреля в 09:35 произошло отключение воздушной линии электропередачи 6 кВ «Малая Марха», запитанной с подстанции «Марха».
Под ограничение попали часть жителей одноименного микрорайона. Энергетики приступили к установлению причины и ее устранению.
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