08.01.2023
09:02
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Происшествия

В Мархе произошел разлив канализации

В микрорайоне Марха возле домов по адресу Заводская 18 и 20/1 произошел разлив канализации.

Местные жители сообщают:

У нас в мкр. Марха, именно на Кирзаводе царит хаос. Из кранов течёт горячая вода, канализация из общего септика течёт под дом, администрация метает стрелы. Никто ничего не делает. Уже руки опускаются…

Источник: тгк Торбозное радио

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