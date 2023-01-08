08.01.2023
09:02
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Происшествия
В Мархе произошел разлив канализации
В микрорайоне Марха возле домов по адресу Заводская 18 и 20/1 произошел разлив канализации.
Местные жители сообщают:
У нас в мкр. Марха, именно на Кирзаводе царит хаос. Из кранов течёт горячая вода, канализация из общего септика течёт под дом, администрация метает стрелы. Никто ничего не делает. Уже руки опускаются…
Источник: тгк Торбозное радио
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