В Мархе произошел разлив канализации

В микрорайоне Марха возле домов по адресу Заводская 18 и 20/1 произошел разлив канализации.

Местные жители сообщают:

У нас в мкр. Марха, именно на Кирзаводе царит хаос. Из кранов течёт горячая вода, канализация из общего септика течёт под дом, администрация метает стрелы. Никто ничего не делает. Уже руки опускаются…