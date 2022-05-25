В Мархе продолжаются работы по социальной газификации

25 мая, министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Максим Терещенко и генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников провели выездное совещание в Мархе, где ведутся работы по газификации, в том числе по ул. Московская.

Руководитель ведомства напомнил, что вопрос газификации был решен благодаря депутату Государственной Думы ФС РФ от «Единой России» и Якутии Галине Данчиковой, к которой жители улицы обратились с просьбой помочь из-за отсутствия технической возможности. Ранее в этом районе выдавались отказы в связи с дефицитом пропускной способности газораспределительных сетей. Благодаря внесенным изменениям в региональную программу социальной газификации РС(Я) улица Московская будет газифицирована до конца 2022 года.

«Планируется строительство более четырех километров распределительной сети. Поступила 21 заявка на подключение к газовым сетям, по которым мы выдали технические условия, 20 договоров уже подготовлено», – сообщил Алексей Колодезников.

Леонид Тирский, живущий с супругой по улице Заимка в Мархе, оформил земельный участок в собственность и заключил договор на социальную газификацию с АО «Сахатранснефтегаз». Этим летом к участку Тирских будет подведен газопровод-ввод.

«Потихоньку готовим средства на покупку газового оборудования. Мы с женой пенсионеры, топим печь дровами. Это просто замечательно, что газ придет к нам, я уговариваю своих соседей тоже подключиться к газу. Благодарны от души, что так скоро решился вопрос газификации, – отметил Леонид Борисович в разговоре с участниками совещания.

Кроме того, в рамках выездного совещания стороны обсудили вопросы по выполнению строительно-монтажных работ по социальной газификации. К примеру, по ул. Тальниковая проведена врезка и вывод газопровода-ввода к границе земельного участка силами подрядной организации.

Всего по микрорайону Марха принято 542 заявки на социальную газификацию, подписано с заявителями 417 договоров. По 280 объектам уже разработана проектно-сметная документация.