В Мархе продолжаются работы по прокладке сетей газораспределения

В рамках реализации пункта о социальной газификации Народной программы Партии «Единая Россия» в микрорайоне Марха города Якутска продолжаются работы по прокладке сетей газораспределения для подключения к газу жителей улицы Московская. Об этом написал в своем телеграм-канале генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

В своё время из-за разных причин они были обделены возможностью подключения к газу. Для этой цели «Сахатранснефтегаз» привлёк подрядную организацию ООО «ЛенаГаз». Строительство сетей и вывод газопроводов-отводов к границам домовладений по плану должны быть завершены в конце августа месяца. В сентябре уже должны быть запуски газа внутри домов. Всего будет построено порядка 4,5 км сетей.

Напомню, что до запуска газа жители данной улицы отапливали свои дома дровами. Сейчас 22 семьи подали заявление на социальную газификацию и с ними уже подписаны договора, однако количество перспективных земельных участков на подключение на порядок больше – их более 40.

Таким образом, мы в этом году досрочно завершим газификацию жителей улицы Московская по программе социальной газификации.