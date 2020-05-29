В Мархе повязали крупного наркодельца

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний житель города Якутск, подозреваемый в хранении наркотических средств синтетического происхождения в крупном размере.

В ходе реализации оперативных мероприятий в одном из дворов микрорайона Марха полицейские остановили автомашину. В салоне автотранспорта находились трое мужчин. Во время задержания один из злоумышленников выбросил из окна свертки с запрещенными веществами.

При осмотре места происшествия, салона автомобиля, а также в ходе личного досмотра у одного из задержанных оперативники обнаружили и изъяли 15 свертков с порошкообразным веществом. Согласно исследованию, изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством общим весом около 7 гр., что относится к крупному размеру.

Кроме того, в пачке из-под сигарет полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток со смесью табака и гашишного масла весом около 1 грамма.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.