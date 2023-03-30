30.03.2023
20:44
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Якутия

В Мархе построят кластер по производству свинины

В Мархе будут создавать сельскохозяйственный кластер по переработке свиного мяса

Об этом сообщил глава Мархинского свинокомплекса Денис Савостин на ВЭБ.РФ. Проект вызвал большой интерес у потенциальных инвесторов и представителей банковской сферы.

Кластер будет включать в себя, прежде всего, модернизированную товарную ферму, племенной репродуктор, а также центр современных пищевых технологий. Потребителям будут предложены качественные и недорогие колбасы и деликатесы.

Глава Мархинского свинокомплекса Денис Савостин подчеркнул, что реализация данного проекта начнется уже в 2024 году, а к 2026 году планируется выйти на показатели мощности в 2500 тонн мяса

 в год. Расчетный срок окупаемости проекта – менее 6 лет.

 Свинокомплекс в Мархе имеет статус резидента ТОР и получает все налоговые преференции, сообщает тгк @exostolicy

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