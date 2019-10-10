В Мархе открылся инклюзивный класс научных экспериментов

9 октября, в Культурно-оздоровительном центре «Пульс» микрорайоне Марха, состоялось торжественное открытие «Класса научных экспериментов» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализован при поддержке программы «Народный бюджет» на сумму 234 900 рублей, свой вклад вложили и спонсоры на сумму 120 000 рублей и инициатор проекта в размере 40 000 рублей. Общая сумма проекта составила 354 900 рублей.

В торжественных мероприятиях приняли участие руководитель администрации микрорайона Марха Николай Ксенофонтов, заместитель начальника Управления культуры и духовного развития ГО «город Якутск» Юлия Лазарева, заместитель директора по научно-методической работе Окружного центра народного творчества Ньургуйаана Ущницкая, председатель Якутской городской организации Всероссийского общества инвалидов Екатерина Емелина, дети и их родители.

Идея открыть класс научных экспериментов в Мархе появилась ровно год назад. Инициатор проекта Лена Сорокина совместно с директором КОЦ «Пульс» Анастасией Кычкиной подали заявку на конкурс народных инициатив «Народный бюджет». Сама идея была придумана и отточена также коллективом КОЦ «Пульс».

«Все думают, что в культурных центрах мы занимаемся творчеством, пением и танцами, но нам хотелось еще и развиваться по техническому направлению, создать что-то новое и интересное, охватить точные науки. Также целью мы ставили привлечение к исследовательской деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы хотели организовать для них интересный досуг. Мы очень рады и благодарны всем, кто принял участие в реализации проекта», — отметила в своем выступлении инициатор проекта.

После торжественной части состоялось первое практическое занятие. Занятие провела приглашенный профессор, которая поддержала данный проект. Дети своими глазами увидели интересные опыты, приняли участие в экспериментах, открыли для себя новые границы.

Стебельцева Евгения, мама Юли, 11 лет поделилась впечатлениями: «Наши дети в основном находятся дома, а теперь у нас появилась возможность приходить сюда. Ребенок очень доволен, сегодня для нее праздник. Она посмотрела все эксперименты, улыбалась и радовалась. Думаю, это очень доброе дело. Мы проживаем в Мархе, не можем ездить в город, так как ребенку трудно ехать далеко. Нам очень удобно будет посещать занятия класса научных экспериментов в Мархе».

Это радостное событие принесет огромную пользу детям с ограниченными возможностями здоровья, они смогут восполнить дефицит общения, внимания, обучения. Данный инклюзивный проект будет играть важную роль в жизни детей, так как первые знания о таких науках, как физика, химия, астрономия, экология, они получат на занятиях в «Классе научных экспериментов».