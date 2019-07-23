В малосемейке по ул.Горького проходит ремонт

С начала июля ведутся работы по капитальной замене системы отопления по адресу: Якутск, ул. Горького, 96.

В настоящее время ремонт произведен на 50%. Произведена замена магистрали, активно ведется работа по системе теплоснабжения в жилых помещениях. Не смотря на все временные неудобства, связанные с проведением ремонта, сознательные собственники оказывают содействие подрядной организации «Дуолан Строй». Однако, не редки и случаи отказа. Тут важно отметить, что отсутствие допуска даже в одно из помещений говорит о том, что не будет заменен стояк по всей этажности дома. А, учитывая устаревание и износ старой системы, последствия могут оказаться самыми неблагоприятными.

Работы по ремонту подрядчик планирует завершить в срок до середины августа.