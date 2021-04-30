В майские праздники ГИБДД переходит на усиленный режим работы

В период с 1 по 10 мая на дорогах республики будет увеличена плотность нарядов ДПС, запланированы выставления сотрудников ГИБДД на выездах и въездах в населенные пункты, проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения.

В ходе усиления особое внимание будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних, профилактике нарушений ПДД пешеходами, а также начнется проверка водителей мототранспорта.

Кроме того, пройдут досмотровые мероприятия, направленные на выявление незаконной перевозки огнестрельного оружия, а также предметов, веществ, запрещенных в гражданском обороте.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах «Лена», «Колыма», «Вилюй» в командировку выехали передвижные посты ДПС на базе автомобилей «КАМАЗ».

Напомним, что с начала года на дорогах республики с участием нетрезвых водителей зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых погиб 1 человек и 24 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, в г. Якутске по номерам телефонов: 127, 35-22-22, 47-35-69, 02; в районах – по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции. Одним звонком Вы можете предотвратить трагедию на дороге!