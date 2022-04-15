В Майинской школе №2 имени Ф.Г.Охлопкова прошли педагогические чтения «Компетентность. Деятельность. Результат»

Современный человек находится в широком информационном пространстве, что накладывает на него определенную нагрузку. Окружающая действительность – это постоянно растущий огромный поток информации, который обрушивается на человека. В свою очередь, эта информация сегодня невольно подводит к медиаобразованию и медиапознанию. Таким образом, медиаобразование сегодня приобретает актуальность как инновационный подход также к решению ученических и учительских проблем в обучении и воспитании.

Майинская средняя общеобразовательная школа №2 имени Ф.Г.Охлопкова (дир.Тимофеева В.А.), объявила в школе 2022 год Годом медиаученика. В связи с чем состоялись традиционные школьные педагогические чтения под названием «Компетентность. Деятельность. Результат». Согласно единой методической теме школы «Внедрение технологии медиаобразования путем повышения медиакомпетентности учителей» педагоги школы представили свои проекты и разработки по формированию медиаграмотности в учебно- воспитательном процессе. В педагогических чтениях приняли участие почти все учителя школы, каждый со своей темой. Было образовано две секции: «Медиаобразовательные проекты» и «Применение медиаобразовательных технологий на занятиях и воспитательных мероприятиях».

Среди экспертов на педчтениях участие приняли сотрудники Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-11заведующая кафедрой русского языка и якутского языка, «Методист Якутии», Отличник Образования РС(Я) Любовь Андросова и начальник отдела по связям с общественностью, заслуженный работник образования РС(Я)Дария Санникова, которые выразили удовлетворенность проделанной учителями школы медиапроектами, особо отметив их прикладной характер.

Следует отметить увлеченность и довольно уверенное использование медиатехнологий учителями данной школы. Об этом красноречиво говорили те проекты, которые они сумели создать в своих классах с учениками и внедрить в жизнь. Были очень интересно продуманные проекты, как, например, радиопередачи в автобусном маршруте «Якутск — Майя» учителя Л.Докторовой, применение мультимедийных сериалов во внеурочной деятельности педагога Н.Игнатьевой, телепередача как форма организации тематических классных часов учителя Л. Шестаковой и др.

По итогам выступлений жюри определило победителей:

Секция «Медиаобразовательные проекты»:

Лауреат — Устинова Виктория Петровна, учитель истории и обществознания, тема «Культура СССР в подготовке к ЕГЭ по истории»;

диплом 1 степени — Пахомова Наталья Гаврильевна, учитель родного языка и литературы, тема «Доргоон оьуохайа»;

Диплом 2 степени — Докторова Любовь Ксенофонтовна, учитель родного языка и литературы, тема « Социальный проект «Туьалаах айан» (Радиопередачи в автобусном маршруте);

Диплом 3 степени — Аринкина Людмила Анатольевна, учитель английского языка, тема «Радиорубрика «Ыра санаа ыллыга».

Секция «Применение медиаобразовательных технологий на занятиях и воспитательных мероприятиях»:

Лауреат — Чичахова Елена Николаевна, учитель начальных классов, тема «Применение платформы Uchi.ru и Инстаграм — страницы для развития медиаграмотности и самостоятельности учащихся начальной школы

Диплом 1 степени — Скрябин Никита Гаврильевич, учитель информатики и ИКТ, тема «Создание авторских онлайн- курсов «Лазерные технологии» на платформе Антитренинги; Диплом 2 степени- Максимова Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания, тема «Работа с документами госсайтов как условие повышения эффективности изучения курса обществознания;

Диплом 3 степени — Плотников Айтал Владимирович, учитель информатики и ИКТ, тема «Применение цифровых инструментов в педагогической деятельности».

Таким образом, учителя проявили свою компетентность в овладении медиапроектами и технологией их внедрения в повседневную школьную практику, что, несомненно, приведет к их результативности. Опыт работы школы подлежит распространению и поощрению.