В Майе открыли памятник народному артисту СССР Дмитрию Ходулову

В селе Майя отметили 110-летний юбилей знаменитого земляка, чьим именем назван Дом народного творчества, — государственного деятеля, депутата Верховного Совета VI созыва, народного артиста СССР, театрального режиссера Дмитрия Ходулова.

Состоялся самый настоящий народный праздник, на который приехали гости со всего Мегино-Кангаласского улуса и из-за его пределов. Новоизбранные глава Мегино-Кангаласского района Дмитрий Тихонов, глава села Майя Алексей Неустроев, директор Дома народного творчества Екатерина Ефремова и автор монумента Василий Ходулов торжественно открыли памятник Дмитрию Федоровичу Ходулову.

Сдернута белая ткань с памятника, раздались аплодисменты. Гости и участники вечера возложили цветы к основанию выдающегося деятеля якутской культуры.

Теплые слова приветствия сказал новоизбранный глава района Дмитрий Тихонов. Он отметил вклад личности Ходулова в развитие культуры как страны, так и родной Якутии, подчеркнул большую подвижническую деятельность, которую ведет Дом народного творчества. Так, нынешней осенью народный театр им. Д.Ф. Ходулова стал победителем на республиканском фестивале театральных коллективов «Волшебная маска», в следующем году примет участие во всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов «Культура — это мы» в Новосибирске.

В холле Дома народного творчества развернулась выставка, посвященная Дмитрию Ходулову. На большом экране транслировались фильмы и документальные съемки, в которых был занят Дмитрий Федорович. На стендах разместились ставшие историческими фотографии, запечатлевшие его в разнообразных ролях, а также фотоснимки его большой дружной семьи.

А после с подмостков сцены лились воспоминания детей Дмитрия Федоровича — дочерей Татьяны, Светланы, сына Василия, племянниц Светланы и Анастасии. Ярко рассказали о Ходулове артисты Саха академического театра им. Платона Ойунского — народная артистка РФ и РС(Я) Степанида Борисова, народный артист Якутии, заслуженный артист России Анатолий Николаев.

Родственники семьи Дмитрия Ходулова тепло благодарят главу Мегино-Кангаласского улуса Дмитрия Тихонова, главу села Майя Алексея Неустроева, руководство Дома народного творчества в лице директора Екатерины Ефремовой и всех, кто организовал юбилейные мероприятия.