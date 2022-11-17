17.11.2022
15:36
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Общество
В магазине женской одежды CALISTA поступление шикарной новогодней коллекции
CALISTA — вдохновение модой!
Бренд для тех, кто любит моду и создает свой стиль. CALISTA создает одежду для тех, кто наслаждается жизнью каждый день.
CALISTA — бренд для тех, кто любит жизнь и моду.
Коллекции бренда созданы для ярких персон с активной жизненной позицией.
Для тех, кто любит быть счастливым.
Для тех, кто следит за трендами и любит быть стильным каждый день.
CALISTA предпочитает яркие модные цвета.
Счастливые, насыщенные, стильные коллекции наполняют радостью каждый ваш день.
Для коллекций СALISTA используются преимущественно натуральные ткани.
Фото: пресс-службы
Источник: Компания ОПТИМИСТ
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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