17.11.2022
15:36
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Общество

В магазине женской одежды CALISTA поступление шикарной новогодней коллекции

CALISTA — вдохновение модой!
Бренд для тех, кто любит моду и создает свой стиль. CALISTA создает одежду для тех, кто наслаждается жизнью каждый день.

CALISTA — бренд для тех, кто любит жизнь и моду.
Коллекции бренда созданы для ярких персон с активной жизненной позицией.
Для тех, кто любит быть счастливым.
Для тех, кто следит за трендами и любит быть стильным каждый день.

CALISTA предпочитает яркие модные цвета.
Счастливые, насыщенные, стильные коллекции наполняют радостью каждый ваш день.

Для коллекций СALISTA используются преимущественно натуральные ткани.

Фото: пресс-службы
Источник: Компания ОПТИМИСТ

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