В магазине засняли видео кражи кошелька из сумки покупательницы

В отдел полиции №1 г. Якутска обратилась 35-летняя горожанка с сообщением о том, что неизвестный похитил у нее кошелек с деньгами и банковскими картами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый. Им оказался безработный 34-летний местный житель.

Установлено, что вечером в одном из продуктовых магазинов города мужчина заметил женщину, которая держала сумку открытой. Когда женщина выбирала товар у прилавка, подозреваемый незаметно подошел сзади, вытащил из сумки кошелек и положил к себе в карман.

Покинув помещение, подозреваемый вытащил 15 000 рублей наличными и выбросил кошелек возле гаражей. Похищенные денежные средства подозреваемый потратил в развлекательных заведениях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».