22.10.2020
14:15
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Общество

В магазине Тикси продавали продукты по завышенным ценам

Прокуратура Булунского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства о ценообразовании.

По результатам проверки в одном из магазинов в п. Тикси-3 выявлены факты реализации молока, масла подсолнечного, сахара по завышенным ценам, не соответствующим  утвержденным главой МО «Булунский улус (район)» предельным торговым надбавкам на основные социально-значимые продовольственные товары.

Прокуратура района внесла в адрес предпринимателя представление, а также инициировала возбуждение в отношении него административного дела по  ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам рассмотрения актов реагирования виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. руб., цены на социально-значимые продовольственные товары приведены в соответствие с установленными требованиями.   

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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