В магазине Тикси продавали продукты по завышенным ценам

Прокуратура Булунского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства о ценообразовании.

По результатам проверки в одном из магазинов в п. Тикси-3 выявлены факты реализации молока, масла подсолнечного, сахара по завышенным ценам, не соответствующим утвержденным главой МО «Булунский улус (район)» предельным торговым надбавкам на основные социально-значимые продовольственные товары.

Прокуратура района внесла в адрес предпринимателя представление, а также инициировала возбуждение в отношении него административного дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам рассмотрения актов реагирования виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. руб., цены на социально-значимые продовольственные товары приведены в соответствие с установленными требованиями.