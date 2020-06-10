В магазинах Якутска раздадут ленточки с триколором
В Якутии с сегодняшнего дня стартовала патриотическая акция по распространению ленточек в цветах российского триколора. Приурочено это событие ко Дню России.
Мероприятие с 10 по 12 июня проводит Министерство молодежи и социальным коммуникациям республики совместно с Волонтёрами Победы. В рамках акции гражданам бесплатно раздаются ленточки, раскрашенные в российский триколор.
Акция уже превратилась в традицию, но в этом году с учётом эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией распространение ленточек будет организовано в местах, доступных для посещения гражданами.
Символ государственного праздника можно бесплатно получить в следующих продуктовых магазинах и аптеках города Якутска:
1. Богдана Чижика, 33Б 1 ст. (Магазин «777»)
2. Губина, 2в (Магазин «777»)
3. Кальвица, 14/5 (магазин «Айгуль»)
4. Петра Алексеева, 73 (магазин «Айгуль»)
5. Октябрьская, 23 (магазин «Айгуль»)
6. Кирова, 17/5 (магазин «Айгуль»)
7. Покровский тракт 5 км, 10 (Айгуль)
8. Пояркова, 20/1 (Айгуль)
9. Пионерская, 30 (Айгуль)
10. Автодорожная, 53/1 (Айгуль)
11. Циолковского, 24/2 (Айгуль)
12. Лермонтова, 49 (магазин «РОЗТОР»)
13. Курашова, 46 (магазин «РОЗТОР»)
14. Можайского, 27/1а (Социальная аптека)
15. Петра Алексеева, 6 (Социальная аптека)
16. Лермонтова, 45 (Социальная аптека)
17. Лермонтова, 26 (Социальная аптека)
18. Фёдора Попова, 15 (Социальная аптека)
19. Дзержинского, 1 (Социальная аптека)
20. Кальвица, 14/5 (Социальная аптека)
21. Ломоносова, 47 (Социальная аптека)
22. Орджоникидзе, 44 (Семейная аптека)
23. Ярославского, 15 (Семейная аптека)
24. Проспект Ленина, 16/1 (Семейная аптека)
25. Лермонтова 49 (Магазин «Алмаз»)
26. Каландарашвили, 42/1 (магазин «Алмаз»)
27. 203 мкрн, корпус 20 («магазин Туйаара»)
28. Автодорожная, 40/7 («Магазин «Алмаз»)
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