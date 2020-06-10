В магазинах Якутска раздадут ленточки с триколором

В Якутии с сегодняшнего дня стартовала патриотическая акция по распространению ленточек в цветах российского триколора. Приурочено это событие ко Дню России.

Мероприятие с 10 по 12 июня проводит Министерство молодежи и социальным коммуникациям республики совместно с Волонтёрами Победы. В рамках акции гражданам бесплатно раздаются ленточки, раскрашенные в российский триколор.

Акция уже превратилась в традицию, но в этом году с учётом эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией распространение ленточек будет организовано в местах, доступных для посещения гражданами.

Символ государственного праздника можно бесплатно получить в следующих продуктовых магазинах и аптеках города Якутска:

1. Богдана Чижика, 33Б 1 ст. (Магазин «777»)

2. Губина, 2в (Магазин «777»)

3. Кальвица, 14/5 (магазин «Айгуль»)

4. Петра Алексеева, 73 (магазин «Айгуль»)

5. Октябрьская, 23 (магазин «Айгуль»)

6. Кирова, 17/5 (магазин «Айгуль»)

7. Покровский тракт 5 км, 10 (Айгуль)

8. Пояркова, 20/1 (Айгуль)

9. Пионерская, 30 (Айгуль)

10. Автодорожная, 53/1 (Айгуль)

11. Циолковского, 24/2 (Айгуль)

12. Лермонтова, 49 (магазин «РОЗТОР»)

13. Курашова, 46 (магазин «РОЗТОР»)

14. Можайского, 27/1а (Социальная аптека)

15. Петра Алексеева, 6 (Социальная аптека)

16. Лермонтова, 45 (Социальная аптека)

17. Лермонтова, 26 (Социальная аптека)

18. Фёдора Попова, 15 (Социальная аптека)

19. Дзержинского, 1 (Социальная аптека)

20. Кальвица, 14/5 (Социальная аптека)

21. Ломоносова, 47 (Социальная аптека)

22. Орджоникидзе, 44 (Семейная аптека)

23. Ярославского, 15 (Семейная аптека)

24. Проспект Ленина, 16/1 (Семейная аптека)

25. Лермонтова 49 (Магазин «Алмаз»)

26. Каландарашвили, 42/1 (магазин «Алмаз»)

27. 203 мкрн, корпус 20 («магазин Туйаара»)

28. Автодорожная, 40/7 («Магазин «Алмаз»)