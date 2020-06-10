10.06.2020
12:45
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Общество

В магазинах Якутска раздадут ленточки с триколором

В Якутии с сегодняшнего дня стартовала патриотическая акция по распространению ленточек в цветах российского триколора. Приурочено это событие ко Дню России.

Мероприятие с 10 по 12 июня проводит Министерство молодежи и социальным коммуникациям республики совместно с Волонтёрами Победы. В рамках акции гражданам бесплатно раздаются ленточки, раскрашенные в российский триколор.

Акция уже превратилась в традицию, но в этом году с учётом эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией распространение ленточек будет организовано в местах, доступных для посещения гражданами.

Символ государственного праздника можно бесплатно получить в следующих продуктовых магазинах и аптеках города Якутска:

1.                     Богдана Чижика, 33Б 1 ст. (Магазин «777»)

2.                     Губина, 2в (Магазин «777»)

3.                     Кальвица, 14/5 (магазин «Айгуль»)

4.                     Петра Алексеева, 73 (магазин «Айгуль»)

5.                     Октябрьская, 23 (магазин «Айгуль»)

6.                     Кирова, 17/5 (магазин «Айгуль»)

7.                     Покровский тракт 5 км, 10 (Айгуль)

8.                     Пояркова, 20/1 (Айгуль)

9.                     Пионерская, 30 (Айгуль)

10.                   Автодорожная, 53/1 (Айгуль)

11.                   Циолковского, 24/2 (Айгуль)

12.                   Лермонтова, 49 (магазин «РОЗТОР»)

13.                   Курашова, 46 (магазин «РОЗТОР»)

14.                   Можайского, 27/1а (Социальная аптека)

15.                   Петра Алексеева, 6 (Социальная аптека)

16.                   Лермонтова, 45 (Социальная аптека)

17.                   Лермонтова, 26 (Социальная аптека)

18.                   Фёдора Попова, 15 (Социальная аптека)

19.                   Дзержинского, 1 (Социальная аптека)

20.                   Кальвица, 14/5 (Социальная аптека)

21.                   Ломоносова, 47 (Социальная аптека)

22.                   Орджоникидзе, 44 (Семейная аптека)

23.                   Ярославского, 15 (Семейная аптека)

24.                   Проспект Ленина, 16/1 (Семейная аптека)

25.                   Лермонтова 49 (Магазин «Алмаз»)

26.                   Каландарашвили, 42/1 (магазин «Алмаз»)

27.                   203 мкрн, корпус 20 («магазин Туйаара»)

28.                   Автодорожная, 40/7 («Магазин «Алмаз»)

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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