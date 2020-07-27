27.07.2020
14:48
271

Экономика

В магазинах «О-Город» огурцы «Саюри» по 96 рублей!

С 27 июля во всех магазинах «О-Город» на  огурцы от тепличного комплекса «Саюри» летняя цена – 96 рублей! Также в магазинах «О-Город», которые специализируются на продукции агропояса Якутска, можно приобрести томаты, укроп, петрушку, лук, базилик, мяту в горшочках от «Саюри», кабачки, баклажаны, перец от КФХ «Урожай», местного сельхозпроизводителя. 

И приятная новость – открылся новый отдел «О-Город» по адресу: ул.Лермонтова 34, в здании магазина «Лакомка» Якутского хлебокомбината. Продукция «Саюри», а также других местных производителей стала ближе! 

Наши адреса: 

ул.Дзержинского 21

203 мкрн, дом 8

Крестьянский рынок, 2 этаж (выходной: воскресенье, понедельник)

ул.Лермонтова 34

Телефон для справок: +7 (9656) 760958. 

Фото: Пресс-служба ООО «Саюри»
Источник: Пресс-служба ООО «Саюри»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх