В магазинах «О-Город» огурцы «Саюри» по 96 рублей!

С 27 июля во всех магазинах «О-Город» на огурцы от тепличного комплекса «Саюри» летняя цена – 96 рублей! Также в магазинах «О-Город», которые специализируются на продукции агропояса Якутска, можно приобрести томаты, укроп, петрушку, лук, базилик, мяту в горшочках от «Саюри», кабачки, баклажаны, перец от КФХ «Урожай», местного сельхозпроизводителя.

И приятная новость – открылся новый отдел «О-Город» по адресу: ул.Лермонтова 34, в здании магазина «Лакомка» Якутского хлебокомбината. Продукция «Саюри», а также других местных производителей стала ближе!

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