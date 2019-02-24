В Магане впервые провели зимние автогонки

23 февраля, в День защитника Отечества, в селе Маган прошли I зимние автогонки «Кубок Поршня — 2019». Организатором мероприятия выступил женсовет села при поддержке администрации.

Экстремальные гонки на автомобилях марки УАЗ прошли на заснеженных просторах озера Хомустах. К участию были допущены команды ФКП «Аэропорты Севера», авиакомпании «Полярные авиалинии» и любители экстремальной езды села Маган.

Экипажу предстояло преодолеть маршрут с этапами за предельно короткое время. Первой пришла команда ФКП «Аэропорты Севера» (Алексеев Филипп — водитель, Смирнов Геннадий — штурман), второе место также заняла команда ФКП «Аэропорты Севера» (Павлов Виктор — водитель, Торохов Максим — штурман), третьими к финишу пришли экстремалы-автолюбители Сивцев Иван — водитель и Тарасов Мичил — штурман.

Победителям вручили кубки и призы, все участники получили сертификаты и подарки.

Фото c сайта news.ykt.ru