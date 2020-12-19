В Магане появится «Библиополе»

В 2020 году сельская модельная библиотека-филиал №13 «Библиополе» Централизованной библиотечной системы г. Якутск прошла дополнительный конкурсный отбор национального проекта «Культура», направленного на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации.

Победа в проекте федерального уровня для библиотеки – радостное событие, но вместе с тем и достаточно сложная миссия – в сжатые сроки реализовать основные задачи концепции преобразования. Это еще и большая ответственность – перед читателями библиотеки и жителями села.

Шаг за шагом, благодаря сплоченной работе команды сотрудников Якутской ЦБС, исполнялись все пункты конкурсного проекта.

Дизайн-проект библиотеки был оформлен в 3D-формате, были учтены все нововведения для организации современного библиотечного пространства. Полностью обновится мебель. Проведена работа и по наружной визуализации – установлены указатели при въезде в село, информационный стенд у входа в библиотеку. Ожидается установка световой вывески и внутренней навигации.

Библиотечный фонд пополнится новыми изданиями Национальной издательской компании «Бичик», из торговой сети ООО «Книжный маркет», сети книжных магазинов «Мир знаний». В данный момент новинки находятся на обработке в отделе комплектования и в скором времени встанут на совершенно новые стеллажи модернизированной библиотеки.

Проведен текущий ремонт помещения по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Закуплена современная техника по запланированной смете – интерактивная панель, проекционный виртуальный пол, комплект мини-типографии. Будет обновлен компьютерный парк для пользователей, где любой житель села сможет получить доступ к информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати, федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). Также, в библиотеке будет внедрена технология RFID для автоматизированного обслуживания читателей.

25 декабря 2020 года в селе Маган появится библиотека нового поколения, которая станет многофункциональным, информационным историко-краеведческим центром.