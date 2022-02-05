05.02.2022
10:17
147

Общество

В Магадане предложили создать собачьи приюты при колониях

В Магаданской области предложили создавать приюты для бездомных собак при исправительных колониях. Об этом во время заседания областного правительства сообщил глава региона Сергей Носов.

— Поступило очень интересное предложение от главы УФСИН по Магаданской области. Он цифры называет интересные о создании при колониях пунктов передержки для бездомных животных, — цитирует Носова «Интерфакс».

Заключенные могут сами построить приюты, а региональный бюджет — профинансировать, заключив соглашение. Собак будут содержать в вольерах, а не в каменных постройках. У службы исполнения наказаний как раз есть территория, на которой можно возвести приюты.

— Мы поддержим. Это ведь и занятость людей, и стоимость, и, если хотите, перевоспитание, — сказал губернатор.

Напомним, с 27 января в Магадане действует режим ЧС из-за скоплений стай бездомных собак, сообщает «Российская газета».

Фото: Sakhalife
Источник: "Российская газета"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх