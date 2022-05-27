В мае Водоканал ограничил услугу водоотведения за неуплату 14 абонентам

АО «Водоканал» продолжает ограничивать услугу водоотведения (канализации) должникам. В этом месяце уведомление о предстоящем ограничении услуги получили 255 абонентов общая сумма задолженности которых составила почти 3,5 миллиона рублей.

Большую часть долга, почти 2,5 миллиона, абоненты оплатили. 9 человек заключили договора реструктуризации. 76 собственников квартир производили оплату при помощи мобильных сервисов в день проведения работ по ограничению. Таким образом, услугу водоотведения в этом месяце ограничили 14 абонентам, имеющим суммарную задолженность чуть больше 400 тысяч рублей.

Напомним, с декабря 2021 года АО «Водоканал» начал применять новый вид ограничений в отношении неплательщиков. Речь идет об ограничении для них услуги водоотведения (канализации). Ограничить услугу могут абонентам, которые больше 2-х месяцев не оплачивали потребленные услуги водоотведения, независимо от суммы долга. Перед ограничением Водоканал уведомляет абонентов. Саму процедуру производят спустя 20 дней после вручения уведомления. В этот срок у абонентов есть возможность погасит задолженность. Также, абоненты могут оформить договор реструктуризации.

Способах оплаты за услуги АО “Водоканал” для физических лиц можно узнать на официальном сайте компании.