В любви и согласии 62 года

C 12 октября по 27 ноября 2020 года в Якутии прошел месячник Матери. Министерство труда и социального развития республики апробировало новые интерактивные формы социальной работы с населением. В республике были организованы выставки, экскурсии, мастер-классы, круглые столы, акции, фотоконкурсы, конкурсы, выставки и др. С учетом эпидемиологической ситуации все мероприятия проводились в дистанционном формате.

Более 300 работ поступило на фотоконкурс для профессиональных фотографов «Семья в объективе». Жюри выбрало 10 победителей по каждой номинации. В номинации «Приз зрительских симпатий» лучшей признана работа «Бороскуо и Аньыыска» (фотограф Евгений Иванов – Uraanxai). На фото запечатлены Прасковья и Анисим Анисимовы, прожившие в любви согласии более 60 лет. К сожалению, в прошлом году не стало Анисима Васильевича. Но большая любовь другу, доброта, понимание и согласие, царившие в их отношениях останутся примером для всех.

«На фото изображены мои земляки Прасковья и Анисим Анисимовы. С детства знаю эту замечательную семейную пару и всегда хотел запечатлеть их на фотографиях. Анисим Васильевич более 40 лет проработал коневодом. Прасковья Филипповна в молодости работала дояркой и после — санитаркой в районной больнице. В 1957 году они сыграли первую комсомольскую свадьбу на селе. У молодой семьи Анисимовых родилось четверо детей. Все дети выросли, создали свои семьи.

Фотография была сделана летом 2018 года на фоне их дома. Семейный стаж супружеской пары — 62 года. Приз за номинацию „Приз зрительских симпатий“ я хочу передать Прасковье Филипповне. Ведь на самом деле это их победа, победа их любви, а я только запечатлел на фотоаппарат, — сообщил автор работы Евгений Иванов — Uraanxai.