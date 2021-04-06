В ЛОРПе рассмотрели вопросы развития Арктики

5 апреля в Якутск с рабочим визитом прибыли заместитель начальника управления-начальник отдела обеспечения мореплавания Дирекции Севпорпути Госкорпорации Росатома Константин Стасюк и генеральный директор ФГУП «Гидрографическое предприятие» Александр Бенгерт. Знакомство с Якутией они начали с Жатайской судоверфи. Исполнительный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Емельянов, директор ОА «Жатайская судоверфь» Петр Накул ознакомили делегацию с ходом строительных работ, которые ведутся с апреля 2019 года. На стройплощадке Константин Стасюк и Александр Бенгерт осмотрели нулевой цикл судоверфи, возведенные секции, получили компетентные ответы на все интересующие вопросы.

После посещения Жатая Константин Стасюк и Александр Бенгерт приняли участие в рабочем совещании в ПАО «ЛОРП».

Видеоконференцию провёл министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир Сивцев. В работе совещания участвовали: от ПАО «ЛОРП» — генеральный директор Сергей Ларионов, исполнительный директор Сергей Емельянов, заместитель исполнительного директора по безопасности судоходства Максим Барбашев; руководитель ФБУ «Администрация Ленского бассейна» Андрей Сахаров, генеральный директор ОАО «Колымская судоходная компания» Марат Тажбенов, зам.генерального директора АО «Морской порт Тикси» Василий Амбросьев, представители АО «Ленморниипроект», МЧС России по РС(Я) и др.

Главная цель совещания с представителями предприятий водного транспорта Ленского бассейна – решение проблемных вопросов Северного завоза и развития Северного морского пути.

Исполнительный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Емельянов рассказал участникам совещания о ПАО «ЛОРП» — ведущем предприятие водного транспорта Северо-Востока России и основных задачах, которые стоят перед пароходством на сегодняшний день.

— В Перечень морских бассейнов для установления районов и сезонов плавания судов с классом Речного Регистра включены районы от Мурманска до западного побережья полуострова Таймыр, и от восточного побережья Таймыра до порта Певек, — говорит на совещании С.В.Емельянов. -Район вокруг п-ва Таймыр не включен в Перечень. Специалистами научно исследовательского института морского флота проведена работа, доказывающая возможность включения в Перечень района вокруг п-ва Таймыр, что даст возможность связать мелководные прибрежные трассы западной и восточной Арктики. Поскольку абсолютно однотипные нашим суда, находящиеся под классом Морского Регистра, могут работать на всем протяжении Северного морского пути, включая район вокруг п-ва Таймыр без каких-либо ограничений. Включение в Перечень района вокруг п-ва Таймыр является требованием времени для развития СМП, логистической системы региона. В связи с этим, просим посодействовать в ускорении внесения дополнений в Перечень морских бассейнов для установления районов и сезонов плавания судов с классом речного регистра.

За последние 10 лет, пароходство ежегодно обращается в Министерство транспорта РФ и Речной регистр для рассмотрения сезонов плавания — продления сроков арктической навигации до 15 октября. Этому способствуют благоприятные и безопасные условия плавания в арктическом регионе. Помимо этого, за последние годы наблюдается более раннее очищение ото льда прибрежных районов моря Лаптевых. Например, открытие арктической навигации 2020 года в море Лаптевых состоялось 17 июля, а фактическое освобождение акватории от ледяного покрова еще раньше, что подтверждается ледовыми картами. В связи с этим, просим рассмотреть возможность открытия арктической навигации по фактическому состоянию ледовых условий, а закрытие навигации перенести на 15 дней позже установленных сроков, что позволит увеличить объём грузоперевозок Северного завоза, и СМП в целом, — отметил Сергей Витальевич Емельянов.

Константин Стасюк, отвечая на поставленные вопросы ПАО «ЛОРП», отметил: «Мы все заинтересованы в развитии Арктики, генеральный проект которой включает мероприятия, сформированные для дальнейшей проработки нормативной базы. Наша задача – проработать все проблемные вопросы всех участников Стратегии развития Арктической зоны».

Александр Бенгерт рассказал на совещании о том, что с этой навигации в восточном секторе Арктики будет работать современное гидрографическое судно, которое будет базироваться в Певеке.

На совещании рассматривались вопросы строительства морского порта в с.Найба Булунского района РС(Я), дальнейшего функционирования морского порта в Тикси, в котором заинтересовано Ленское пароходство. «Тикси необходимо нашим судам, которые выполняют госзаказ по Северному завозу и с развитием перевозок в Арктической зоне, грузооборот морского порта значительно увеличится», — отметил на совещании С.А.Ларионов.