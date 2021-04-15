В ЛОРПе проводится командирская учеба

Во всех структурных подразделениях ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» продолжается подготовка к предстоящей навигации 2021 года. Судоремонтные работы находятся в самой активной фазе.

По оперативным данным на 15 апреля в целом по всем подразделениям пароходства ледокольно-выморозочные работы выполнены в полном объеме. По информации главного инженера пароходства Владимира Симона, сдача судов в техническую готовность идет строго по графику. Сдано в техготовности 153 единицы флота. Работы ведутся всеми производственными цехами структурных подразделений. Саморемонтом охвачено более 70 судов.

В Янском и Белогорском судоходных участках проводится активная работа по ремонту движительно-рулевых комплексов и ремонту корпусов судов в майнах. Элементы ДРК прошли качественный ремонт в цехах Жатайского судоремзавода и вовремя были доставлены зимником по судоходным участкам. Обеспеченность сменно-запасными частями позволяет провести ремонт ДВС, механизмов и предъявить их Российскому Речному Регистру в полном объеме и в установленные сроки. В плановом режиме ведутся работы по переоборудованию, строительству, модернизации и переклассификации флота, а также замене оборудования. Особое внимание уделяется судам, которые будут принимать участие в завозе грузов на быстро мелеющие реки Амга и Вилюй. Совместно со структурными подразделениями согласованы и утверждены графики вооружения судов. С учетом долгосрочного прогноза определяются даты готовности судов к выходу в рейсы в навигацию 2021 года.

Большое внимание уделяется обучению плавсостава новым нормативным документам по производственной безопасности: пожарной, экологической и охране труда; по безопасности судовождения; бухгалтерской отчетности. Командирская учёба проведена в Осетровском филиале, Киренском судоходном участке, на текущей неделе 29 командиров судов, которые отстаиваются в Жатайском затоне, начали обучение в Учебном центре водного транспорта. 15 апреля обучение провели – заместитель главного инженера по производственной безопасности Виктория Круглянко и начальник отдела безопасности судовождения Александр Долбаев. ПАО «ЛОРП» прилагает максимум усилий в подготовке флота к навигации для выполнения всех договорных обязательств по перевозке грузов.