В ЛОРПе прошли спортивные состязания «А ну-ка парни!» 

Пятый год День защитника Отечества в дирекции ПАО ЛОРП проходит в режиме спортивно-военных состязаний. В актовом зале пароходства на праздничное построение собрались участники, которым предстоит стрелять из пневматической винтовки, поднимать гири, отжимание-пресс, соревнования «планка», дартс и броски теннисного шарика в корзину. Генеральный директор ПАО ЛОРП С.А.Ларионов на торжественном построении поздравил мужчин с Днем защитника Отечества и пожелал побед в соревнованиях.

В общем зачёте первое место завоевал ведущий бухгалтер отдела учета расчетно-кассовых операций Леонид Суханов, второе – начальник отдела по управлению имуществом Сергей Степанов и третье – заместитель главного инженера по производственной безопасности Евгений Кейсевич.

Мероприятие отличное, настоящее мужское, кое-кто вспомнил молодость, службу в рядах Российской Армии. Судейская коллегия вся, практически состояла из прекрасной половины коллектива. Служба кадров засекала время, фиксировала результаты, разбиралась в спорных моментах. Было много болельщиков, ведь практически из каждого отдела были добровольцы. Всё было организовано по высшему разряду. Понравилось мероприятие всем участникам и болельщикам.

Следует отметить, что за последнее десятилетие в пароходстве активизировалась спортивная жизнь. Руководство предприятия уделяет большое внимание развитию спорта, соответственно здоровому образу жизни сотрудников. Ежегодно в пароходстве проходит турнир по шахматам на призы генерального директора ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионова, в прошлом году команда пароходства заняла 1 место в спартакиаде Ленского баскомфлота. Речники любят спорт и в межнавигационный период активно занимаются волейболом, баскетболом, играют в мини-футбол.

Сотрудники дирекции благодарят организаторов спортивных соревнований за отличное коллективное мероприятие.