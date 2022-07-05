В ЛОРПе подведены итоги работы за июнь

5 мая в ПАО «ЛОРП» состоялось селекторное совещание по итогам работы пароходства за июнь текущего года. В совещании приняли участие: генеральный директор Сергей Ларионов, исполнительный директор Сергей Емельянов, директор по экономике и финансам Марина Иванова, заместители исполнительного директора: по коммерческой работе Марина Курбатова, по управлению персоналом – Дмитрий Павлов, главный инженер Владимир Симон, начальник Управления по эксплуатации флота Юрий Бадин, руководители служб и отделов. В режиме онлайн-конференции участвовали начальники подразделений пароходства, экипажи судов, находящиеся на водных магистралях Ленского бассейна.

С докладом выступил генеральный директор ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионов:

— С начала навигации по второму кварталу в целом по пароходству отправлено 404 тысячи тонн народно-хозяйственных грузов с продукцией 328 миллионов тонно-километров. Нефтепродукты наливом составляют 108 тысяч тонн, сухогрузы 296 тысяч тонн. Результативно отработали первый период навигации по доставке грузов на быстро мелеющие реки.Выполнены все договорные обязательства по завозу грузов в пункты рек Амга и Вилюй. Необходимо отметить, что в текущую навигацию была сложная гидрометеорологическая обстановка на р.Вилюй, так как попуски были ограничены. Всего навигация продлилась 20 суток, на Вилюй было доставлено порядка 60 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов.

Вывезен весь запланированный объём газоконденсатного котельного топлива из п.Кысыл – Сыр: 13,5 тысяч тонн для ГУП ЖКХ на депонацию в п.Сангар, для дальнейшей отгрузки в арктические районы и 3,1 тысяч тонн в п.Нижний Бестях для ЯТЭК. Весь флот с малых рек выведен на основную водную магистраль.

План перевозок на июнь составлял 283 тысячи тонн, в том числе нефтепродуктов наливом 65 тысяч тонн, сухогрузы — 218 тысяч тонн. Фактически доставлено 311 тысяч тонн. План июня выполнен на 110 процентов.

На 5 июля в эксплуатации находится 154 единицы транзитного флота. На реку Яна доставлен весь отгруженный объём 7,9 тысяч тонн — в п.Батагай, п.Усть-Куйга и п.Северный.

На реке Индигирка идёт перевозка песчано-гравийной смеси. Уже доставлено 5,1 тысяч тонн в п.Белая Гора.

На реке Колыма на перевозке каменного угля из п.Зырянка до п.Зелёный Мыс задействованы сухогрузы «Капитан Слобожанин», т/х «Капитан Богатырёв» и буксир «Софрон Данилов» с двумя сухогрузными баржами. Всего отгружено более 30 тысяч тонн каменного угля, который уже доставлен в Зелёный Мыс. В арктическую навигацию предстоит доставить из Зырянки на Яну 42 тысячи тонн угля.

В арктическую навигацию планируется перевезти 460 тыс. тонн грузов (нефтеналива – 190 тыс. тонн и сухогрузов – 270 тыс. тонн). Для завоза будет задействовано 89 единиц транзитного флота. Сегодня идёт активная подготовка флота для работы в арктической навигации.

План на июль — 329 тысяч тонн грузов: 95 тысяч тонн нефтепродуктов наливом и 234 тысяч тонн сухогрузов. Главная задача экипажей судов, береговых подразделений – ответственно подготовиться к Арктической навигации, — отметил на селекторном совещании С.А.Ларионов.

На связь с первой студией были вызваны суда: «Ленанефть-2053», «Ленанефть-2054», «Ленанефть-2060», «Ленанефть-2064». Командиры судов доложили, что экипажи судов ведут активную подготовку к Арктике: проходят обучение, получают снабжение, проводят учебные тревоги на судах.

Подводя итоги совещания, исполнительный директор пароходства Сергей Емельянов, отметил: «К Арктической навигации экипажи должны быть полностью готовы – необходимо проверить всю документацию, провести с экипажами внеочередные инструктажи по охране труда и окружающей среды, учебные судовые тревоги, подготовить экипажи для работы в арктических условиях. К 20 июля флот должен быть готов к выходу на морской участок. Поздравляем плавсостав с прошедшим профессиональным праздником и желаем семь футов под килем!»