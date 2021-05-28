В ЛОРПе подписано соглашение по развитию судостроения и судоходства

Сегодня подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в лице генерального директора Александра БАБИЧА, ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» под руководством Сергея ЛАРИОНОВА и АО «Жатайская судоверфь» в лице директора Петра НАКУЛА. Это соглашение подписано в связи с заинтересованностью сторон в развитии судостроения и судоходства в Якутии.

Согласно соглашению, стороны реализуют лизинговые проекты, в рамках которого будут созданы (построены) гражданские грузовые суда на АО «Жатайская судоверфь».

«Машпромлизинг» обеспечивает финансирование строительства гражданских грузовых судов в рамках реализации Программы лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 г. для республики с общей валовой ставкой 2,5% годовых и сроком на 15 лет.

АО «Жатайская судоверфь» берет на себя обязательства по строительству и доставке до места базирования построенных гражданских грузовых судов. ПАО «ЛОРП», в свою очередь, по факту получения судов в эксплуатацию, организует безубыточное оперирование судами и обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Лизингополучателя в рамках реализации лизинговых проектов.

Срок начала реализации – 4 квартал 2021 года и срок завершения – до погашения лизинговых платежей.