В ЛОРПе обсудили вопросы северного завоза

Советник министра РФ по развитию Дальнего востока и Арктики Эдуард Черкин в ЛОРПе рассмотрел вопросы северного завоза.

В рамках пребывания советника министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эдуарда Черкина в Якутию в ПАО «ЛОРП» были обсуждены вопросы Северного завоза. В частности, Эдуарда Черкина интересовали возможности увеличения завоза грузов водным путем, а также вопросы, с которыми сталкиваются судоходные компании во время Арктической навигации и в целом по северному завозу.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов особое внимание уделил самым актуальным проблемам. Основная из них – короткий срок арктической навигации. Официально она начинается 20 июля и завершается 30 сентября. Однако в последние годы наблюдается раннее освобождение акватории от ледяного покрова, и фактически начинать арктическую навигацию можно гораздо раньше. Практика показывает, что благоприятные и безопасные условия плавания в арктическом регионе сохраняются до середины октября. В связи с этим, обсуждался вопрос открытия арктической навигации по фактическому состоянию ледовых условий, а закрытие перенести на 15 дней позже установленных сроков.

Главным препятствием для сквозного прохода судов река-море плавания класса РРР М-СП3,5 в прибрежном плавании по Северному морскому пути остается участок от устья реки Пясина (Карское море) до Хатангского залива (море Лаптевых) протяженностью около 800 миль. Ледовые условия данного района являлись единственной причиной запрета плавания судов река-море класса М-СП3,5 вокруг полуострова Таймыр. Однако статистика последних пятнадцати лет показывает, что район вокруг полуострова Таймыр полностью освобожден ото льда во время всей Арктической навигации. По инициативе ФАУ «Российский речной регистр» научными специалистами АО «ЦНИИМФ» была проведена научно-исследовательская работа, которая доказала фактическую возможность эксплуатации в данном районе судов смешанного «река-море» плавания. Снятие запрета плавания судов река-море класса М-СП3,5 вокруг полуострова Таймыр станет ключом для развития инфраструктуры СМП.

В настоящее время железная дорога дошла до станции Нижний Бестях, что находится на правом берегу Лены. Построен также грузовой терминал, который способен переработать весь имеющийся грузовой поток. Однако от конечного пункта железной дороги до причальной стенки 7,1 километров. Именно на этом участке (7,1 км) на грузовладельцев накладываются дополнительные расходы на перевозку и перегрузку груза автомобильным транспортом. Решение вопроса о достройке железной дороги до реки значительно упростит логистику и, соответственно, удешевит тарифы для грузовладельцев.

Также был затронут вопрос обновления флота Ленского бассейна. Подошел срок массового списания действующего флота. Было отмечено о необходимости выделения средств для внедрения механизма льготного лизинга для судовладельцев, осуществляющих перевозку грузов в арктических районах, на условиях до 15 лет по ставке 2,5%.

«Мы ежегодно справляемся с поставленными задачами, весь планируемый объем завозим 100%-но. Но это стоит дополнительных затрат как физических, так и финансовых, потери несем очень большие. Для увеличения возможностей доставки грузов водным транспортом эти вопросы нужно решать в первоочередном порядке», — сказал Сергей Ларионов.

По итогам встречи Эдуард Черкин отметил, что для более эффективной организации Северного завоза, необходимо максимально использовать потенциал реки Лена. В этой связи, озвученные вопросы будут рассмотрены на заседании призаместителе Председателя Правительства Российской Федерации – полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе.