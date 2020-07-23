В лонг-лист всероссийского конкурса вошли 6 изданий по краеведению Якутии

Для участия в I Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», проводимом Российской национальной библиотекой и Российской библиотечной ассоциацией (секцией «Краеведение в современных библиотеках»), поступило 242 заявки из 65 регионов России, сообщает Национальная библиотека РС(Я).

13 июля завершился первый этап конкурса формированием «длинного списка», в который вошло 88 изданий библиотек 46 регионов. В лонг-лист вошли пять изданий Национальной библиотеки Якутии и одно издание Усть-Алданской ЦБС.

«По регионам лидируют библиотеки Республики Саха (Якутия) — 6 изданий, Кировской области — 5 изданий, Иркутской области и Республики Хакасия — по 4 издания», — сообщили организаторы конкурса.

Национальной библиотекой РС(Я) были заявлены к конкурсу четвертый том собрания сочинений М.Н.Жиркова «Сыгый Кырынаастыыр: опера в 4-х действиях: клавир», библиографический справочник «Пистели Якутии», библиографический указатель «Театр оперы и балета: в трех книгах», «Эхо арктической одиссеи: к 100-летию Ильи Самуиловича Гурвича» и сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Эхо арктической одиссеи: судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов».

Усть-Алданская ЦБС представила для участия в конкурсе справочник «Сельское хозяйство Усть-Алданского улуса: история и современность».

Подведение итогов Конкурса, представление работ, отмеченных наградами, и награждение победителей пройдут на очередном Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» в октябре текущего года. Издания, вошедшие в список финалистов конкурса, после его окончания, с согласия представивших их библиотек, в электронном виде выставляются на сайте РНБ в составе специальной электронной коллекции.