В ЛИУ-5 открылась библиотека для осужденных

В недавно отремонтированном большом и светлом помещении лечебно-исправительного учреждения № 5 открылась библиотека для осужденных. Здесь установлены книжные стеллажи, оборудован читальный зал, где каждый посетитель может почитать юридическую, художественную, историческую и другую литературу на выбор, ознакомиться со сводами законов, свежими номерами газет и журналов, а также старыми их подшивками.

Книжный фонд ЛИУ-5 в настоящее время насчитывает более пяти тысяч экземпляров и пополняется в рамках благотворительных акций из фондов Центральной библиотечной системы города Якутска. Одновременно осужденные при содействии сотрудников воспитательного отдела реставрируют книги и другие печатные издания, пришедшие в ветхое состояние.

В просторной и уютной библиотеке планируется проведение читательских конференций, литературных чтений и конкурсов, встреч с работниками библиотек города Якутска и других учреждений культуры.

Заместитель начальника исправительного учреждения Павел Контогоров отметил, что библиотека в исправительном учреждении выполняет гуманную миссию, содействует исправлению и перевоспитанию осужденных, их духовому обогащению, помогая преодолеть выпавшие на их долю трудности. Кроме того, наиболее активные читатели поощряются правами начальника отряда и начальника учреждения. Отношение осужденных к самообразованию, работе в библиотеке, а также участие в культурно-массовых и воспитательных мероприятиях учитывается при определении степени их исправления.