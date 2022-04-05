05.04.2022
05:38
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Некролог

В Липецке скончался 36-летний директор цемзавода, якутянин

По словам коллег, он умер от сердечного приступа

Директор «Липецкцемента»Эльвин Алиш Оглы МАМЕДОВ скончался от сердечного приступа. Об этом сообщают «Вести Липецк» со ссылкой на пресс-службу компании. 3 апреля он возвращался из Москвы в Липецк и ждал поезд, когда его сердце остановилось.

Мамедов Эльвин Алиш Оглы родился в 1986 году в поселке Мохсоголлох в Якутии. В 2008 году он закончил Финансовую Академию при Правительстве РФ по экономической специальности. Завод «Липецкцемент» он возглавил в августе 2020 года.

Фото: пресс-службы «Липецкцемента».
Источник: «Вести Липецк»
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