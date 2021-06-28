В летней мастерской АГИКИ научат основам дизайна и личного брендинга

С 5 по 16 июля на базе Арктического государственного института культуры и искусств стартуют летние мастерские по дизайну и актерскому мастерству. Как рассказала разработчик программы мастерской Василиса Тарасова, ребята смогут освоить и другие востребованные навыки — от фотографирования до создания личного бренда.

Летняя мастерская АГИКИ поделена на два направления, которые будут работать параллельно в одни и те же сроки. На направление «Дизайн», по сообщению Василисы Тарасовой, будут отобраны дети от 11 до 16 лет, которым интересно будет обучиться основам дизайна.

«В рамках программы будет вестись подготовка ребят к поступлению в АГИКИ на дизайнера или художника. Ребята совместно с преподавателями освоят элементы рисунка, композиции, живописи, дизайна, чтобы пройти творческие экзамены нашего института. Но помимо этого мы предоставляем и дополнительные навыки по ораторскому мастерству, созданию личного бренда, ведению социальных сетей и фотографированию”, — говорит Тарасова. Отметим, что обучение будет происходить под руководством доцента, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств РС (Я) Туяра Шапошниковой и доцента, члена художников России Елены Атласовой.

Итогом обучения станет защита подготовленных проектов на общей выставке, куда приглашаются родные и друзья воспитанников мастерской. Удачной презентация должна получиться благодаря приобретенным навыкам за все время обучения. “Как многие, наверное, знают, дизайнеры и художники в большинстве своем являются людьми стеснительными и им сложно рассказывать о своих достижениях, делиться творчеством. Но мы надеемся, что наши курсы смогут взрастить совершенно других ребят”, — поделилась разработчик программы мастерской.

Второе направление летней мастерской, которая будет работать параллельно, посвящена актерскому мастерству. Набор пройдет среди детей от 7 до 12 лет. Чему они будут обучаться? Любой фильм начинается с работы над сценарием. Поэтому важной частью этой мастерской АГИКИ становится обучение детей основным и важным сценарным, драматургическим приемам. Также они будут постигать хореографию, пластику, сценическую речь, актерское мастерство и другое, что позволит детям поверить в себя и уже с ранней поры, возможно, определиться со своей будущей профессией. Помогать в этом им будут доцент кафедры культурологии и социально-культурной деятельности АГИКИ, кандидат педагогических наук Галина Карасева и другие преподаватели института.

Стоимость обучения в мастерской составит 15 000 рублей. Для записи или уточняющих вопросов можно обратиться по следующему номеру телефона и ватсап: 89246641765 (Наталья Иннокентьевна).