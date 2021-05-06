В лесу возле Якутска сливали сточную воду!

Инспекторы экологического надзора поймали нарушителя, сливавшего сточные воды в лесу.

Сегодня ранним утром инспекторами Якутского комитета ГЭН, в ходе рейда был выявлен факт слива жидких бытовых отходов в лесном массиве г. Якутска. Нарушитель произвел откачку ЖБО с п. Табага и решив сэкономить на топливе, произвел слив прямо в лесу по Покровскому тракту.

В настоящий момент проводится административное расследование, отобраны пробы почв, в дальнейшем данному нарушителю помимо штрафа будет предъявлен ущерб, причинённый почвенному покрову.