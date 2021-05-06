06.05.2021
16:20
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Экология
В лесу возле Якутска сливали сточную воду!
Инспекторы экологического надзора поймали нарушителя, сливавшего сточные воды в лесу.
Сегодня ранним утром инспекторами Якутского комитета ГЭН, в ходе рейда был выявлен факт слива жидких бытовых отходов в лесном массиве г. Якутска. Нарушитель произвел откачку ЖБО с п. Табага и решив сэкономить на топливе, произвел слив прямо в лесу по Покровскому тракту.
В настоящий момент проводится административное расследование, отобраны пробы почв, в дальнейшем данному нарушителю помимо штрафа будет предъявлен ущерб, причинённый почвенному покрову.
Фото: Пресс-служба минэкологии Якутии
Источник: Пресс-служба минэкологии Якутии
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