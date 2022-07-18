В лесах Якутии установился четвертый класс пожарной опасности

За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано девять лесных пожаров, локализовано пять. По состоянию на утро 18 июля обнаружено четыре новых лесных пожара, а в Алданском районе установился четвертый класс пожарной опасности. Об этом сообщили в ходе брифинга оперативного штаба, передает ЯСИА. Всего на начало суток действует 51 лесной пожар на общей площади 37 794 гектара:

19 — в Алданском районе;

11 — в Усть-Майском районе;

8 — в Нерюнгринском районе;

по 3 — в Мирнинском, Вилюйском районах;

по 1 — Жиганском, Верхневилюйском, Оленекском, Верхоянском, Среднеколымском, Оймяконском, Вилюйском районах.

В настоящее время тушат девять лесных пожаров на общей площади 5669 гектар. «Четыре лесных пожара находятся на труднодоступной и удаленной территории на общей площади 893 гектара», — сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев.

На тушении задействовано 562 человека и 23 единицы техники. Решениями КЧС республики приостановлены тушения 42 лесных пожаров в связи с удаленностью и нецелесообразностью на общей площади 32 тысячи гектар. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

С начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано 370 лесных пожаров на землях лесного фонда на общей площади 171 тысяча гектар. За аналогичный период прошлого года на данную дату было зарегистрировано 1136 лесных пожаров на площади 2,2 млн гектар.

На территории республики продолжает действовать режим ЧС в лесах регионального характера.